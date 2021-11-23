Помидоры: какая от них польза и витамины, как правильно выбрать в холодное время года и где хранить овощи

Как выбрать помидоры в холодное время года.

На протяжении всего года на столе в каждом доме есть помидоры. Они популярны для закусок, салатов и в качестве добавок во многие блюда. Если летом помидоры выращены в правильных условиях, то в холодное время — в теплицах, потому что помидоры очень чувствительны к холоду, влажности и вредителям. Поэтому при выборе этого продукта есть много нюансов.

Разбираться в теме помогала врач-диетолог Наталья Круглова. Она рассказала о пользе продукта, об особенностях выращивания в зимний период и как правильно выбрать вкусные и полезные помидоры.

Помидоры: вся правда

Помидор — травянистое растение из Южной Америки рода пасленовые, выращивается как овощная культура. В переводе «помидор» означает «золотое яблоко». Он настолько полюбился современному человеку, что сложно представить свой рацион без этого вкусного овоща. Его популярность говорит сама за себя: трудно найти блюдо, в состав которого не входит помидор или соус из него.

Химический состав помидоров

Помидоры богаты полезными витаминами и минералами:

витамин С

витамин А

витамин В2

витамин В3

магний

кальций

йод

фтор

калий

Польза томатов.

В помидорах присутствуют также цинк, медь и фосфор, клетчатка и пектин. Но самое ценное в составе — ликопин. Это самый сильный антиоксидант, защищающий организм от избыточного воздействия свободных радикалов, тем самым предотвращая развитие рака. Красный цвет овоща тоже заслуга ликопина. В небольшом количестве помидоры содержат железо и пантотеновую кислоту, которые помогают нормальному функционированию надпочечников.

Энергетическая ценность продукта составляет всего 32 ккал на 100 г. Гликемический индекс — от 15 до 40 единиц. Поэтому он рекомендован тем, кто следит за своим весом, и людям с сахарным диабетом.

Польза помидоров

Регулярное употребление помидоров помогает поддержать прочность костной ткани на хорошем уровне. Это важно в первую очередь для людей пожилого возраста. Помидоры очень эффективны при кожных заболеваниях, легко устраняют угревую сыпь, помогают при экземе. Способствуют профилактике болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний. Этот овощ поддерживает нормальное осмотическое давление в тканях и стабилизирует солевой обмен. Способен уменьшить воспалительные процессы, помогая при таких заболеваниях, как ревматизм и артрит.

Кроме того, помидоры способствуют:

укреплению иммунитета;

оздоровлению крови;

улучшению работы сердечной мышцы;

улучшению обмена веществ;

улучшению общего состояния при сахарном диабете;

ослаблению клинической депрессии;

нормализации артериального давления;

очищению организма от токсинов;

В сыром виде устраняют отеки, а в запеченном виде помогают при обострении панкреатита.

Помидоры нужно употреблять с осторожностью людям, страдающим аллергией, гипертензией, заболеваниями мочеполовой системы и язвой. Из-за обширного витаминного и микронутриентного состава есть риск развития гипервитаминоза и диареи. Для здорового человека рекомендованная доза помидоров составляет 300 г в день. Учеными доказано, что употребление достаточного количества фруктов и овощей снижает уровень смертности.

Химия помидоров.

Как выбрать помидоры?

Наталья Круглова рассказала, что для выращивания помидоров в зимний период в теплицах требуется использование специальных удобрений, усилителей роста. Из-за этого овощи могут содержать меньше витаминов и минералов, чем в летний сезон. Однако содержание пищевых волокон не меняется никак.

Предпочтение стоит отдать овощам из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, потому что они не подвергаются специальной химической обработке по причине короткой транспортировки в Россию. Но в этих странах, как и в Подмосковье, помидоры выращивают в теплицах. Можно выбрать плоды из Израиля, где долгий теплый сезон, особенно помидоры черри.

На что обратить внимание при покупке:

Внешний вид. Помидоры должны быть без плодоножки, а цвет — равномерным и насыщенным, без зеленоватых и бледных пятен, вмятин или гнили. Помидоры на веточке незрелые, хотя и кажутся более привлекательными. Так как плод, созревший в нормальных условиях, сам от ветки отваливается. Многие срывают и оставляют дозревать, это неверно, овощ избавляется от яда соланина и приобретает полезные вещества через стебли. Кожица должна быть упругой, плотной.

Большинство вкусных помидоров имеет средний размер и вес около 100-150 г. Исключение составляют отдельные сорта: маленькие черри и крупные «бычье сердце», «биф», «розовый гигант». Наличие белых прожилок свидетельствует о том, что при выращивании растения применялось большое количество нитратов. Также небольшой вес плода может говорить о нехватке питательных веществ в почве, перенесенных болезнях, нарушении температурных условий. А форма не влияет на вкусовые качества.

Хорошие помидоры могут быть идеально ровными, вытянутыми, приплюснутыми, ребристыми и даже корявыми. А вот сросшиеся помидоры или наросты на них означают, что они выросли с использованием гормональных удобрений. Если есть серые, темные пятна или белые точки, значит, помидоры болеют. Если овощ имеет зеленые разводы под кожицей, то он обработан пестицидами. Гладкая, блестящая кожица означает, что плоды натерты парафином для сохранения внешнего вида. Парафин не смывается, его употребление может вызвать расстройство желудка.

Запах. Помидор должен пахнуть помидорами. Перед покупкой обязательно понюхайте овощ около плодоножки. В летний период аромат будет интенсивнее, приятнее, у тепличных зимних помидоров запах намного слабее. Полное отсутствие запаха означает, что растение сорвали недозрелым. Кислые нотки или гнилой запах выдают начало брожения.

Плотность. Помидор должен быть плотным и упругим. Избегайте очень твердых или слишком мягких плодов. Твердость говорит о незрелости, а мягкость — о начавшемся процессе гниения. Хороший помидор внутри заполнен густым соком и семечками, а некачественный имеет пустоты, это обусловлено длительным хранением.

При покупке не стоит обращать внимание на цену, так как цена в основном зависит от сезона, страны производителя и места приобретения.

Как выбрать хороший помидор.

Роспотребнадзор советует, как хранить дома помидоры

Хранить помидоры лучше при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей, в холодильнике они теряют и вкус, и аромат. Важно не только приобрести качественные овощи и правильно их хранить, но и тщательно обработать перед употреблением. Томаты рекомендуется промывать под проточной водой с применением щетки в течение 2-3 минут, а затем ополаскивать кипяченой водой.

Полезные блюда из помидоров

Томатный суп

Ингредиенты: чеснок — 2 шт., лук — 1 шт., перец чили — 1/5 шт., помидоры — 2 шт., оливковое масло — 50 мл, мидии — 400 г, томатная паста — 250 г, вода --0,5 л, базилик — 10 г, соль/перец по вкусу.

Рецепт:

У помидоров удалить кожицу.

Нарезать помидоры небольшими кубиками. В глубокую кастрюлю налить растительное масло, положить помидоры и поставить кастрюлю на разогретую плиту. Лук мелко нарезать и добавить к помидорам.

Тушить на среднем огне 10 минут.

Добавить томатную пасту, тушить 2 минуты.

Влить воду, довести до кипения и снять кастрюлю с огня.

Пробить все в блендере, снова поставить кастрюлю на горячую плиту. Мелко нарубить чеснок и добавить в кастрюлю. Добавить стакан воды, оливковое масло, перец, сухие специи.

Выложить в кастрюлю свежие или замороженные мидии. Варить суп 5 минут.

Порубить базилик и положить его в суп.

Салат «Капрезе»

Ингредиенты: сыр моцарелла — 250 г, помидоры — 3-4 шт., соус песто — 100 г, базилик.

Рецепт:

Нарезать помидоры и сыр кружочками толщиной 5-6 мм.

На тарелку выложить помидоры, чередуя их с сыром моцарелла: можно вертикальными рядами, можно по кругу.

Смазать салат сверху соусом песто.

Украсить блюдо базиликом.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты: помидоры — 12шт., фарш — 400 г, яйцо — 1шт., сыр — 50 г, лук --1шт., панировочные сухари — 2 ст. л., соль/перец по вкусу.

Рецепт: