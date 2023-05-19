Врач Соломатина назвала специю, которая улучшит работу мозга
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказала, что практически все специи можно отнести к противовоспалительным, обезболивающим и тонизирующим веществам. При этом куркума может оказать особенно благотворное действие на работу мозга и когнитивные способности. «Воспалительные процессы в кровеносных сосудах и внутренних тканях негативно влияют на мозг — он начинает хуже запоминать информацию. Куркума оказывает яркое противовоспалительное действие и помогает остановить этот процесс», — пояснила специалист.
Как отметила Елена Соломатина, снижение когнитивных функций мозга особенно заметно у пожилых людей. Им труднее осваивать новые навыки и информацию, разбираться в гаджетах. «Это объясняется воспалениями, которые разрушают клетки, а куркума позволяет организму оставаться более молодым длительное время», — резюмировала эксперт.
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