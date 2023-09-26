Врач рассказала о пользе сухой горчицы
Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ» о пользе сухой горчицы. По словам специалиста, при регулярном ее употреблении налаживается процесс пищеварения и укрепляется иммунитет.
«Благодаря содержанию витаминов и минералов горчица укрепляет иммунитет и улучшает защитные функции организма. Снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень плохого холестерина в крови и укрепляется сердечно-сосудистая система», — сказала врач «СЭ».
Также врач отмечает, что сухая горчица значительно улучшает состояние кожи и волос благодаря содержанию витамина Е.
Однако употреблять ее стоит осторожно пациентам с болезнями ЖКТ.
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