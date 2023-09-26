Врач рассказала о пользе сухой горчицы

Врач общей практики Ирина Дворкина рассказала «СЭ» о пользе сухой горчицы. По словам специалиста, при регулярном ее употреблении налаживается процесс пищеварения и укрепляется иммунитет.

«Благодаря содержанию витаминов и минералов горчица укрепляет иммунитет и улучшает защитные функции организма. Снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровень плохого холестерина в крови и укрепляется сердечно-сосудистая система», — сказала врач «СЭ».

Также врач отмечает, что сухая горчица значительно улучшает состояние кожи и волос благодаря содержанию витамина Е.

Однако употреблять ее стоит осторожно пациентам с болезнями ЖКТ.