Врач назвал болезни, о которых говорит постоянное желание есть
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, почему у человека появляется постоянное чувство голода. По его словам, это может говорить о гипертиреозе, инсулинорезистентности, диабете и различных проблемах с ЖКТ.
«Если есть какие-то нарушения секреторной функции ЖКТ, то человеку хочется есть больше обычного. Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой или гастритом. Человек в этом случае тоже может набирать вес. При гипертиреозе гормоны образуются в избытке. Это приводит к повышению метаболизма, при этом человек может терять в весе и активно потреблять пищу», — приводит слова эксперта «Москва 24».
Также постоянное чувство голода сигнализирует о нарушении в работе щитовидной железы.
Ранее специалисты назвали продукты, которые помогут справиться с голодом.
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