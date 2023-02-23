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Сегодня, 17:50

Врач рассказала о пользе базилика при инфекционных заболеваниях и стрессе

Ольга Стрельникова
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Фото jcomp/Freepik

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, что базилик, благодаря эвгенолу в составе, обладает антибактериальными свойствами и способен ограничить рост бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк. «Чай с базиликом можно пить при ОРВИ, он помогает при заболеваниях дыхательных путей», — пояснила эксперт.

По словам Ирины Юзуп, бета-каротин в составе базилика помогает предотвратить окисление холестерина в крови, защищает клетки от повреждения свободными радикалами, нормализует гормональный фон, помогает в борьбе с хроническим стрессом и беспокойством. Также в базилике содержатся флавоноиды, большое количество эфирных масел, витамины РР, В2, С, К, рутин, медь, марганец и другие полезные вещества.

Ирина Юзуп обратила внимание, что несмотря на пользу, употреблять можно не более 30 г базилика в сутки. Также он противопоказан при аллергии, сердечно-сосудистых заболеваниях, обострении гипертонии, тромбофлебите, в период беременности и лактации.

Какие еще травы могут быть полезны для здоровья, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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