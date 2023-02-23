Диетолог рассказала об уникальной пользе кешью для сердца и сосудов
Врач превентивной медицины, физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что употребление кешью может снизить риск ишемической болезни. «Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, обнаруженные в кешью, уменьшают содержание «плохого холестерина». Если употреблять эти орехи больше 4 раз в неделю, риск ишемической болезни сердца снижается на 37%», — заявила специалист.
По словам Татьяны Семеновой, кешью богат такими минералами, как медь, марганец, магний, железо. В 100 г этого ореха содержится до 24% суточной нормы белка, 52% жиров и 10% углеводов. «Кешью можно есть в свежем или обжаренном виде, использовать для приготовления сладостей и добавлять в салаты. Из них также делают альтернативное молоко», — поделилась врач.
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