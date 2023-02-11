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Сегодня, 10:30

Врач объяснила, сколько черного чая можно пить в день

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина специально для «СЭ» рассказала, сколько чашек черного чая можно выпивать в день с пользой для здоровья. «В принципе чай — напиток полезный при адекватном его потреблении. В норме здоровому человеку можно выпить три-четыре чашки чая в день. Не чифира, конечно», — пояснила специалист.

Также Елена Соломатина отметила, что черный чай обладает антимикробными и антибактериальными свойствами, содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты, танины, флавоноиды, эфирные масла и множество других полезных веществ. Но, несмотря на это, не всем его стоит употреблять.

Кому черный чай может быть вреден, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Здоровье
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