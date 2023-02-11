Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:15

Нутрициолог объяснила, сколько воды нужно пить в день

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Тренер, нутрициолог Агата Ахметдинова специально для «СЭ» рассказала, что, если раньше вы пили мало воды, приучаться нужно постепенно — каждый день прибавляя по 100 мл. «Самое важное — не заставлять себя пить насильно. Оптимальнее всего держать рядом бутылку с водой, чтобы она не уходила из вида, и выпивать примерно по 200 мл в час», — пояснила эксперт.

Рассчитать индивидуальную норму Агата Ахметдинова предложила, вычтя из своего веса 20, умножив получившуюся цифру еще на 20 и прибавив к этому результату 1500. Таким образом, вы получите необходимое количество воды в милилитрах именно для вашего организма.

Чем опасно обезвоживание и, как понять, что вам не хватает воды, читайте в полной версии материала в «СЭ».


На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Норвегия побеждает на ЧМ без главной звезды женской сборной. Что случилось с Тириль Экхофф?
Премьер Грузии обвинил Украину в попытке втянуть страну в боевые действия
Спасателей в Турции завалило обломками здания
В «Роскосмосе» назвали возможную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терапевт Тимощенко: «Снижение аппетита может говорить о недостатке калия в организме»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости