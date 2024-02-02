Эндокринолог перечислила полезные свойства каркаде

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюрашкина рассказала Роскачеству о полезных свойствах чая каркаде.

По ее словам, в состав напитка входят антиоксиданты, защищающие клетки организма, а также калий и магний. Поэтому напиток благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему — снижает уровень холестерина, артериальное давление и улучшает кровообращение.

Также в каркаде содержатся кислоты, которые улучшают пищеварение и помогают справиться с другими проблемами ЖКТ.

Доктор подчеркнула, что чай особенно полезен для нервной системы благодаря магнию. Он помогает бороться со стрессом, тревожностью, улучшает настроение и сон.