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В чем польза чая каркаде, рассказала эндокринолог
Питание и еда

2 февраля, 18:30

1 мин.

Эндокринолог перечислила полезные свойства каркаде

Мария Маковей
Автор
Чашка чая каркаде
Фото mescioglu/istockphoto.com
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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюрашкина рассказала Роскачеству о полезных свойствах чая каркаде.

По ее словам, в состав напитка входят антиоксиданты, защищающие клетки организма, а также калий и магний. Поэтому напиток благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему — снижает уровень холестерина, артериальное давление и улучшает кровообращение.

Также в каркаде содержатся кислоты, которые улучшают пищеварение и помогают справиться с другими проблемами ЖКТ.

Доктор подчеркнула, что чай особенно полезен для нервной системы благодаря магнию. Он помогает бороться со стрессом, тревожностью, улучшает настроение и сон.

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Польза и вред
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