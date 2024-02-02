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Какие продукты полезно есть на завтрак: мнение гастоэнтеролога
Питание и еда

2 февраля, 22:30

1 мин.

Гастроэнтеролог перечислил продукты для правильного завтрака

Мария Маковей
Автор
Завтрак из яиц и овощей
Фото Azurita/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Олег Байо считает, что правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы. Главные из них — белки и жиры, а также сложные углеводы, чтобы запастись энергией на весь день.

Доктор рекомендует есть на завтрак куриные яйца, макароны из твердых сортов пшеницы, кефир, йогурт и простоквашу. Также он советует включить в утренний прием пищи овсянку, гречку на молоке и фруктовые смузи, сообщает РИАМО.

«Кто находится на посту и не ест белки и жиры животного происхождения, или выходит из голодания — это салат из яблок и моркови. Натираем на терке свежую морковь, очищаем зеленое яблоко от кожуры и тоже натираем на крупной терке. Можем добавить различные семена, орехи», — добавил Байо.

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