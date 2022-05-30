В чем польза черники? Рассказали эксперты

Портал En Son Haber опубликовал статью о пользе черники. В материале эксперты назвали эту ягоду панацеей от многих болезней.

Черника содержит в себе витамины А, С, Е, К, большое количество минералов, включая железо, кальций, цинк, фолиевую кислоту, калий и магний. Богата ягода и антиоксидантами. При регулярном употреблении черники можно снизить уровень холестерина в крови, нормализовать давление, уменьшить риск развития сахарного диабета и ускорить процесс регенерации клеток.

Полезно употреблять ее при инфекциях мочевыводящих путей, так как она обладает антибиотическими свойствами. Сушеные листья и плоды черники помогают при болях у женщин во время менструации, а горсть ягод борется с усталостью и устраняет кровоизлияние в глазах.

Отмечается, что эффективна ягода при лечении варикоза и геморроя. Также черника снижает риск развития рака и образования зубных камней.

Рекомендуется употреблять именно свежую ягоду, но также можно делать из нее варенье, сок или чай.