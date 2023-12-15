Почему в России выросли цены на яйца

Во время ежегодной пресс-конференции Президент РФ ответил на волнующий многих россиян вопрос: «Почему выросла цена на яйца?». Оказывается, спрос на относительно дешевый белок у граждан вырос, а вот предложение — нет.

«Спрос увеличился, а объемы производства — нет, это первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают, но вовремя не открыли», — процитировали слова главы государства «Известия».

Ранее руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва» связал повышение цен на яйца с курсом доллара и птичьим гриппом.

Как отметил эксперт, чтобы снизить стоимость яиц необходимо выявить продавцов, которые необоснованно завышают цену, а также стабилизировать рынок при помощи крупных ритейлеров.