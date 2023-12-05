Педиатр рассказал о пользе чая с молоком

Врач-педиатр Рамил Шахвеледов считает, что чай с молоком помогает расслабиться после тяжелого дня как взрослым, так и детям. Что особенно актуально для ребят с повышенной возбудимостью и гиперактивностью. Об этом он заявил в беседе с «СЭ».

По словам врача, горячий чай с молоком помогает при первых симптомах простуды, а также нормализует работу кишечника.

«Молоко и чай, особенно зеленый, содержат теанин. Это аминокислота, которая помогает улучшить пищеварение и снизить риск желудочно-кишечных заболеваний», — рассказывает эксперт.

Кроме того, в молоке содержатся кальций, фосфор, витамин D и другие полезные вещества, укрепляющие костную систему и поддерживающие здоровье зубов.

«Чай богат антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения», — подытожил доктор.