Биолог рассказал, чем опасен растворимый кофе

Некачественный растворимый кофе не придает бодрости. При регулярном употреблении он приводит к появлению гастрита, язвы или острого панкреатита, предупреждает доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

По его словам, растворимый кофе чаще всего производят из бракованных и некондиционных зерен самых дешевых сортов.

«Концентрация именно кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже «засыпательным» эффектом. Особенно много теобромина в напитке «кофе три в одном». На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его для бодрости, засыпали за рулем», — приводят слова эксперта «Известия».

Созыкин посоветовал использовать специализированные сайты, где перечислены наименования качественного растворимого кофе с натуральными ингредиентами и кофеином. Кроме того, там есть перечни недобросовестных производителей, которые выпускают плохой кофе.