Нутрициолог ответила, как сделать шашлык менее вредным

Нутрициолог Екатерина Стасюк эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как сделать шашлык полезнее для здоровья.

«Шашлык — несомненно вкусное, но не такое уж и безопасное блюдо. Если его пережарить, в организм могут попасть канцерогены, которые повышают риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы и желудка. Помимо прочего, в дыме от горящих углей или дерева могут содержаться вредные вещества, такие как канцероген бензол», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, суточная норма шашлыка, которая не навредит здоровью — 200 г. А вот детям до 12 лет есть блюдо не рекомендуется, так как это довольно тяжелая пища для их желудка. Кроме того, отказаться от продукта следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Важно правильно приготовить шашлык. Например, лимонный сок может уменьшить образование вредных соединений. Также следует выбирать постное мясо и обрезать лишний жир. Использование органического сырья для разведения огня тоже приветствуется», — заключила нутрициолог.