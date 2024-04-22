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Нутрициолог ответила, как сделать шашлык менее вредным
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

Нутрициолог ответила, как сделать шашлык менее вредным

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Шашлык на столе
Фото YelenaYemchuk/istockphoto.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как сделать шашлык полезнее для здоровья.

«Шашлык — несомненно вкусное, но не такое уж и безопасное блюдо. Если его пережарить, в организм могут попасть канцерогены, которые повышают риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы и желудка. Помимо прочего, в дыме от горящих углей или дерева могут содержаться вредные вещества, такие как канцероген бензол», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, суточная норма шашлыка, которая не навредит здоровью — 200 г. А вот детям до 12 лет есть блюдо не рекомендуется, так как это довольно тяжелая пища для их желудка. Кроме того, отказаться от продукта следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Важно правильно приготовить шашлык. Например, лимонный сок может уменьшить образование вредных соединений. Также следует выбирать постное мясо и обрезать лишний жир. Использование органического сырья для разведения огня тоже приветствуется», — заключила нутрициолог.

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