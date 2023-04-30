Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья? Отвечает врач

Мясо, приготовленное на открытом огне, в компании друзей и семьи кажется особенно вкусным. Но все хорошо в меру. Какой должна быть эта самая «мера» для шашлыков, узнали у врача-диетолога, гастроэнтеролога Рустема Садыкова.

Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Количество шашлыка, которое вы можете съесть без вреда для здоровья, зависит от многих факторов. К ним относятся:

возраст;

пол;

вес;

уровень активности;

наличие хронических заболеваний;

общее состояние здоровья.

Но какими бы ни были исходные параметры, шашлык, как и любое мясо, пища довольно тяжелая. Поэтому есть его лучше умеренно.

Однако людям с генетическими заболеваниями, которые влияют на то, как организм обрабатывает определенные продукты и химические вещества, детям дошкольного возраста и пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от шашлыка нужно вовсе отказаться.

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Почему нельзя есть много шашлыка

Регулярное употребление барбекю или жареного мяса в большом количестве увеличивает риск развития определенных проблем со здоровьем и усугубляет их. Это могут быть:

заболевания желудочно-кишечного тракта;

онкологические заболевания;

сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, инфаркт, инсульт и прочие).

Если мясо приготовлено при высоких температурах, например на гриле или в коптильне, образуются опасные для здоровья соединения:

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);

гетероциклические амины (ГЦА).

Они связаны с повышенным риском развития рака, особенно в толстой кишке, груди и предстательной железе.

Шашлык преимущественно готовят из свинины. Это продукт жирный и калорийный. Если есть шашлык много и часто, это может привести к набору веса.

Еще одна опасность, которая подстерегает любителей шашлыка, — гликирование. В ходе этой реакции в организме сахара соединяются с белками. Конечные продукты гликирования (КПГ), или AGE, способствуют воспалительным процессам, окислительному стрессу и другим проблемам со здоровьем.

Может ли шашлык быть полезным

Чтобы шашлык стал полезным, важно выполнить несколько условий:

выбирайте постные куски мяса;

вид мяса должен соответствовать тому, что вы можете усвоить (например, для восточных народов характерно употребление баранины и конины);

маринуйте мясо перед приготовлением, чтобы уменьшить образование вредных соединений, — используйте лимон, яблочный уксус или томатный сок;

избегайте готовых специй, консервированных соусов (типа соевого), минимизируйте количество соли, но сдобрите мясо натуральными специями (розмарин, базилик, кинза, перец, куркума, барбарис);

жарьте мясо на медленном огне, чтобы оно не обуглилось и не почернело;

используйте экологически чистое сырье, не обработанное химическими составами, лучше всего подойдут фруктовые деревья, нельзя использовать хвойные (сосна, ель и прочие) из-за выделяемых ими смол, а также акацию и тополь — они абсорбируют вредные вещества и накапливают их;

не стоит для разведения костра использовать газеты и жидкость для розжига.

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Соблюдая эти правила, вы сможете приготовить полезный шашлык. Но все же стоит соблюдать рекомендации по употреблению мяса в целом. Ведь любой, даже самый полезный продукт в большом количестве превращается в яд.

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