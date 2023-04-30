Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья? Отвечает врач
Мясо, приготовленное на открытом огне, в компании друзей и семьи кажется особенно вкусным. Но все хорошо в меру. Какой должна быть эта самая «мера» для шашлыков, узнали у врача-диетолога, гастроэнтеролога Рустема Садыкова.
Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
Количество шашлыка, которое вы можете съесть без вреда для здоровья, зависит от многих факторов. К ним относятся:
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возраст;
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пол;
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вес;
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уровень активности;
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наличие хронических заболеваний;
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общее состояние здоровья.
Но какими бы ни были исходные параметры, шашлык, как и любое мясо, пища довольно тяжелая. Поэтому есть его лучше умеренно.
Ограничьте потребление жареного и копченого мяса двумя порциями в неделю. Порция равна примерно размеру колоды карт, или около 85-100 граммов.
Однако людям с генетическими заболеваниями, которые влияют на то, как организм обрабатывает определенные продукты и химические вещества, детям дошкольного возраста и пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта от шашлыка нужно вовсе отказаться.
Почему нельзя есть много шашлыка
Регулярное употребление барбекю или жареного мяса в большом количестве увеличивает риск развития определенных проблем со здоровьем и усугубляет их. Это могут быть:
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заболевания желудочно-кишечного тракта;
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онкологические заболевания;
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сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, инфаркт, инсульт и прочие).
Если мясо приготовлено при высоких температурах, например на гриле или в коптильне, образуются опасные для здоровья соединения:
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полициклические ароматические углеводороды (ПАУ);
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гетероциклические амины (ГЦА).
Они связаны с повышенным риском развития рака, особенно в толстой кишке, груди и предстательной железе.
Шашлык преимущественно готовят из свинины. Это продукт жирный и калорийный. Если есть шашлык много и часто, это может привести к набору веса.
Еще одна опасность, которая подстерегает любителей шашлыка, — гликирование. В ходе этой реакции в организме сахара соединяются с белками. Конечные продукты гликирования (КПГ), или AGE, способствуют воспалительным процессам, окислительному стрессу и другим проблемам со здоровьем.
Гликирование также происходит, когда мясо готовят при высоких температурах, например на гриле. Этот процесс может привести к образованию конечных продуктов гликирования в мясе, которые вредны при употреблении в больших количествах.
Может ли шашлык быть полезным
Чтобы шашлык стал полезным, важно выполнить несколько условий:
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выбирайте постные куски мяса;
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вид мяса должен соответствовать тому, что вы можете усвоить (например, для восточных народов характерно употребление баранины и конины);
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маринуйте мясо перед приготовлением, чтобы уменьшить образование вредных соединений, — используйте лимон, яблочный уксус или томатный сок;
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избегайте готовых специй, консервированных соусов (типа соевого), минимизируйте количество соли, но сдобрите мясо натуральными специями (розмарин, базилик, кинза, перец, куркума, барбарис);
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жарьте мясо на медленном огне, чтобы оно не обуглилось и не почернело;
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используйте экологически чистое сырье, не обработанное химическими составами, лучше всего подойдут фруктовые деревья, нельзя использовать хвойные (сосна, ель и прочие) из-за выделяемых ими смол, а также акацию и тополь — они абсорбируют вредные вещества и накапливают их;
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не стоит для разведения костра использовать газеты и жидкость для розжига.
Соблюдая эти правила, вы сможете приготовить полезный шашлык. Но все же стоит соблюдать рекомендации по употреблению мяса в целом. Ведь любой, даже самый полезный продукт в большом количестве превращается в яд.
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