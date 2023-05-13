Нутрициолог объяснила, как правильно употреблять семена чиа

Специалист по антивозрастной медицине и нехирургическим методам омоложения, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», как правильно употреблять семена чиа. «Семена чиа можно есть как целиком, так и перемолотыми — оба способа будут полезными для организма», — пояснила специалист.

Чтобы употреблять семена чиа целиком, Елена Богатова порекомендовала хорошо их вымачивать в воде, йогурте, смузи или каше. Чиа впитывают количество жидкости, в 10-12 раз превышающее вес сухих семян, что делает их похижими на гель. «В желудке семена чиа разбухнут и могут вызвать дискомфорт или проблемы с пищеварением, если их употреблять без предварительного замачивания», — предупредила эксперт.

Перемолотые семена чиа также могут быть полезными. Их, по словам нутрициолога, тоже добавляют в каши, йогурт, смузи и даже в выпечку. Они более удобны в использовании и лучше усваиваются организмом. «В любом виде семена чиа богаты питательными веществами, такими как белки, витамины, минералы и антиоксиданты. Употребляя их, следите за количеством калорий и жиров. Ваша норма будет зависеть от индивидуальных потребностей в питательных веществах, возраста и образа жизни, поэтому для верности лучше проконсультироваться с лечащим врачом или диетологом», — подытожила Елена Богатова.

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