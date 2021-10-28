ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

Диетолог рассказал, как правильно употреблять орехи

17:30
Как правильно употреблять орехи. Фото Global Look Press
Как правильно употреблять орехи. Фото Global Look Press

Диетолог Артем Леонов объяснил, как правильно употреблять грецкие орехи, миндаль, фисташки и кешью, которые восполняют энергию и нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. При этом он заметил, что орехи нужно замачивать в воде.

«Несмотря на то, что орехи содержат множество полезных макро и микроэлементов, клетчатку и белок, в их составе содержатся вещества, подавляющие ферменты. А все полезные вещества в орехах находятся в неактивном состоянии, они ограничены природными консервантами и пользы организму не приносят.

Вода же нейтрализует природные консерванты, так задумано природой. Если напитать орех водой, все микро и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма», — приводит слова Леонова РИА Новости.

Он посоветовал замачивать орехи в воде на шесть-восемь часов.

Дополнительная информация:

rsport.ria.ru/20211028/orekhi-1756593914.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест
В Турции оценили информацию о полном запрете экспорта мандаринов в Россию
0