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Нутрициолог объяснила, как холодный кофе влияет на иммунитет
Питание и еда

9 февраля, 16:30

0 мин.

Нутрициолог объяснила, как холодный кофе влияет на иммунитет

Мария Маковей
Автор
Холодный кофе крупным планом
Фото Arx0nt/istockphoto.com
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Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк считает, что холодный кофе может привести к снижению иммунитета. По ее словам, резкое чередование жара и холода вредно для здоровья.

«Вход с жаркой улицы в кондиционируемое помещение (и обратно) и глоток ледяного кофе в разгар летнего зноя создают одинаковый стресс для организма. Его защитные функции снижаются», — объяснила эксперт.

Поэтому Микитюк советует выбирать горячий напиток вместо холодного, пишет «СЭ».

Как правильно заваривать кофе: способы заварки и&nbsp;техника приготовления. Как правильно заваривать кофе
Польза и вред
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