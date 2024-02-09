Нутрициолог объяснила, как холодный кофе влияет на иммунитет
Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк считает, что холодный кофе может привести к снижению иммунитета. По ее словам, резкое чередование жара и холода вредно для здоровья.
«Вход с жаркой улицы в кондиционируемое помещение (и обратно) и глоток ледяного кофе в разгар летнего зноя создают одинаковый стресс для организма. Его защитные функции снижаются», — объяснила эксперт.
Поэтому Микитюк советует выбирать горячий напиток вместо холодного, пишет «СЭ».
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26 фев 14:05
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