Нутрициолог объяснила, как холодный кофе влияет на иммунитет

Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк считает, что холодный кофе может привести к снижению иммунитета. По ее словам, резкое чередование жара и холода вредно для здоровья.

«Вход с жаркой улицы в кондиционируемое помещение (и обратно) и глоток ледяного кофе в разгар летнего зноя создают одинаковый стресс для организма. Его защитные функции снижаются», — объяснила эксперт.

Поэтому Микитюк советует выбирать горячий напиток вместо холодного, пишет «СЭ».