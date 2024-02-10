Диетолог назвала суп, от которого лучше отказаться

Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что мясные супы не так полезны для здоровья, как нам говорят. Об этом эксперт заявила в разговоре с «Вечерней Москвой».

По ее словам, суп, сваренный на костях или мясе неизвестного происхождения, с добавлением копченостей, колбасы, не приносит никакой пользы организму человека.

«Например, та же солянка: она вкусная, но это блюдо с довольно высокой калорийностью и жирностью. Часто есть солянку и другие блюда с содержанием колбасы и жирного мяса я не рекомендую, — подчеркнула доктор.

Вместо солянки врач советует есть овощные супы.