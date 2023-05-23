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Сегодня, 13:45

Нутрициолог объяснил, в чем польза окрошки на кефире и на квасе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Приготовление окрошки.
Фото Freepik/timolina

Нутрициолог Максим Антонюк рассказал о пользе окрошки на квасе и на кефире. «Окрошка считается весьма сбалансированным блюдом за счет того, что содержит как растительные ингредиенты, богатые витаминами, углеводами, микроэлементами, так и мясные, то есть источники животного белка», — пояснил специалист. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Окрошка на кефире, по словам Максима Антонюка, нормализует метаболизм, оздоравливает организм, ослабленный переутомлением, неправильным питанием и вредными привычками. Кальций и витамины группы В в ее составе благотворно влияют на состояние волос и кожи, а также на нервную систему.

Окрошка на квасе также обладает полезными свойствами: стимулирует обменные процессы, положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и способна уничтожать патогенную микрофлору.

Ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на квасе и на кефире.

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Польза и вред
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