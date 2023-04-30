Кореянка поделилась диетой, которая убирает до двух килограммов в день
38-летняя южнокорейская актриса, певица и модель Юн Ын Хе на своем YouTube-канале поделилась диетой, которая помогает избавляться от 2 кг жира в день. Ее правила питания включают интервальное голодание, некоторые ограничения в меню, тренировки, не менее семи часов сна и двух с половиной литров воды в сутки. Также следует регулярно взвешиваться, чтобы отслеживать результат.
Для начала Юн Ын Хе посоветовала убрать из рациона избыток соли и углеводов, а также периодически голодать, чтобы нормализовать чувствительность к инсулину. В период интервального голодания актриса порекомендовала пить только черный кофе, ячменный чай или чай из листьев куплены, но лучше, конечно, воду. «Чем больше воды вы пьете, тем быстрее похудеете», — подчеркнула она.
На своем YouTube-канале Юн Ын Хе в ближайшее время поделится результатами двух добровольцев, которые решили соблюдать эту диету в течение десяти дней.
Ранее мы рассказывали об экстремальной корейской K-pop диете, которая обещает похудеть на 6 килограммов за неделю.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!