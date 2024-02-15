Нутрициолог объяснила, как выбрать свежий куриный фарш

Нутрициолог Екатерина Стасюк при выборе куриного фарша советует обращать внимание на его состав. В качественном продукте не должны содержаться красители, консерванты или крахмал, пишет «СЭ».

«Ни в коем случае не покупайте фарш коричневого или желтоватого оттенка. У свежего продукта может быть только натуральный розоватый цвет», — подчеркнула эксперт.

Темные, серые или зеленоватые пятна на мясе указывают на процессы окисления, иными словами, фарш стал протухать.

Так хороший куриный фарш по структуре должен быть однородным, без крупных кусков жира. Брать продукт, где много льда, тоже не стоит. Это первый признак того, что его размораживали и замораживали несколько раз.

Кроме того, следует смотреть на дату изготовления. В идеале фарш должен быть изготовлен не более двух дней назад, добавила нутрициолог.