Нутрициолог объяснила, как правильно греть суп и кашу в микроволновой печи
Нутрициолог Марина Тарантул в разговоре с «СЭ» объяснила, как правильно греть кашу и суп в микроволновой печи.
По ее словам, эти продукты нагреваются неравномерно. Часто человек достает горячую тарелку с холодным содержимым. Чтобы такого избежать, эксперт советует помешивать блюда для более равномерного разогрева.
«Как правило, достаточно одного перемешивания примерно в середине разогрева», — добавила нутрициолог.
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26 фев 14:05
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