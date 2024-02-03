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Как правильно разогревать суп и кашу в микроволновке
Питание и еда

3 февраля, 15:20

0 мин.

Нутрициолог объяснила, как правильно греть суп и кашу в микроволновой печи

Мария Маковей
Автор
Микроволновая печь
Фото Jay_Zynism/istockphoto.com
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Нутрициолог Марина Тарантул в разговоре с «СЭ» объяснила, как правильно греть кашу и суп в микроволновой печи.

По ее словам, эти продукты нагреваются неравномерно. Часто человек достает горячую тарелку с холодным содержимым. Чтобы такого избежать, эксперт советует помешивать блюда для более равномерного разогрева.

«Как правило, достаточно одного перемешивания примерно в середине разогрева», — добавила нутрициолог.

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