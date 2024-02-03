Нутрициолог объяснила, как правильно греть суп и кашу в микроволновой печи

Нутрициолог Марина Тарантул в разговоре с «СЭ» объяснила, как правильно греть кашу и суп в микроволновой печи.

По ее словам, эти продукты нагреваются неравномерно. Часто человек достает горячую тарелку с холодным содержимым. Чтобы такого избежать, эксперт советует помешивать блюда для более равномерного разогрева.

«Как правило, достаточно одного перемешивания примерно в середине разогрева», — добавила нутрициолог.