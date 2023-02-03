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Сегодня, 19:35

Как питаться, чтобы в 53 выглядеть как Дженнифер Энистон? Рассказал диетолог

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/drobotdean

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что Дженнифер Энистон в своем рационе делает упор на здоровое питание. «Для каждого человека понятие «вредная пища» — разный набор продуктов», — подчеркнул эксперт. В случае с голливудской актрисой, она ограничивает в меню молочные продукты и глютен. Как пояснил Рустем Садыков, это частые аллергены, способные вызывать как скрытую иммунную реакцию, так и внезапную.

В остальном Дженнифер Энистон может позволить себе сделать исключение. Но основу ее рациона составляют органические овощи и постный белок.

Пользуется ли актриса декоративной косметикой в повседневной жизни, как она относится к пластической хирургии и к помощи каких процедур прибегает, узнаете в полной версии материала в «СЭ».

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