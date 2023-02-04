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Сегодня, 18:45

Нутрициолог объяснила, почему кисломолочные продукты не стоит есть натощак

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Нутрициолог Ната Гончар эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что любые кисломолочные продукты, будь то йогурт, творог, кефир и прочие, лучше не употреблять сразу же после пробуждения натощак. «Полезные бактерии, содержащиеся в этих продуктах, будут сразу уничтожены соляной кислотой, которая скопилась в желудке за время сна», — пояснила специалист. Кисломолочные продукты можно включить в завтрак, но лишь после основного приема пищи. В этом случае они улучшат пищеварение и нормализуют состояние микрофлоры кишечника.

Какие еще продукты не стоит есть натощак или вовсе включать в завтрак, читайте в полной версии материала в«СЭ».

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