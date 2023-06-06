Гастроэнтеролог рассказал, в каком случае можно перекусить фастфудом
На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендацией врача-гастроэнтеролога Алексея Буеверова, как правильно есть фастфуд, а именно гамбургер, чизбургер и тому подобные блюда. «Те, кто доказывает, что обед фастфудом не вреден для здоровья, возможно, забыли дать самый ценный совет: выкиньте верхнюю половину булочки», — заявил эксперт.
Вполне приличный обед, по словам Алексея Буеверова, может получиться, если булочку в бургере заменить на цельнозерновой хлеб.
Ранее мы рассказывали, в какое время дня есть фастфуд безопаснее для фигуры.
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