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Сегодня, 15:00

Эксперт предупредила о продуктах, вызывающих депрессию

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Бургер в руке.
Фото Freepik/freepik

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер назвала «СЭ» продукты, которые способны спровоцировать депрессию. «С риском депрессии или упаднического настроения связаны такие продукты, как майонез, фастфуд, сладости и кофеин», — заявила эксперт.

По словам Ольги Деккер, частое употребление фастфуда, богатого жирами, сахаром и солью, может негативно влиять на самочувствие и настроение. То же касается и сладостей, которые приводят к скачкам сахара в крови и изменению настроения. Слишком большое количество кофеина в рационе (кофе, чай и другие напитки) способствует тревожности.

«Однако нужно помнить, что умеренное употребление вышеперечисленных продуктов не обязательно приводит к депрессии. Все индивидуально и зависит от многих факторов, таких как состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, настроение и эмоциональное состояние человека», — резюмировала диетолог.

Ранее мы рассказывали, какие продукты не следует есть вместе.

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Польза и вред
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