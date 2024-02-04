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Гастроэнтеролог перечислил необычные свойства банана
Питание и еда

4 февраля, 16:45

0 мин.

Гастроэнтеролог перечислил необычные свойства банана

Мария Маковей
Автор
Бананы на столе
Фото Hazal Ak/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев в разговоре с News102.ru сообщил, что один банан содержит 9% суточной нормы калия. Поэтому фрукт положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, может помочь нормализовать артериальное давление и обеспечить организм энергией на весь день.

Однако доктор рекомендует не есть продукт натощак. Из-за этого может увеличиться нагрузка на сердце и сосуды. Врач советует есть банан только в качестве десерта один раз в сутки.

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