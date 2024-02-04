Гастроэнтеролог перечислил необычные свойства банана

Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев в разговоре с News102.ru сообщил, что один банан содержит 9% суточной нормы калия. Поэтому фрукт положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, может помочь нормализовать артериальное давление и обеспечить организм энергией на весь день.

Однако доктор рекомендует не есть продукт натощак. Из-за этого может увеличиться нагрузка на сердце и сосуды. Врач советует есть банан только в качестве десерта один раз в сутки.