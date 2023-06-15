Гастроэнтеролог объяснила, в чем опасность питьевой диеты
Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина рассказала «СЭ», какую опасность для организма несет питьевая диета. «Питьевая диета предполагает употребление любых супов и напитков, таких как соки, смузи, чаи и прочие», — пояснила специалист.
По словам Ирины Шубиной, питьевая диета относится к довольно опасным схемам питания. Она приводит к нарушению работы кишечника, вызывает воспалительные заболевания желудка и отрицательно сказывается на зубной эмали.
Ранее мы рассказывали, в чем польза средиземноморской диеты на клеточном уровне.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!