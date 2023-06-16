Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 09:35

Нутрициолог рассказала о преимуществах и недостатках диеты Дюкана

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рацион для диеты Дюкана.
Фото Freepik/freepik

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ» о популярной диете, которая была разработана французским диетологом Пьером Дюканом. Она основана на принципе потребления белковой пищи с ограничением углеводов и жиров, при этом различные группы продуктов вводятся в рацион постепенно. «Основное преимущество диеты Дюкана — высокое потребление белка, которое может способствовать ощущению сытости и поддержанию мышечной массы», — пояснила специалист. Однако у этой диеты есть и недостатки.

Ограничение углеводов, по словам Ольги Деккер, в длительной перспективе может привести к недостатку энергии и нехватке важных питательных веществ. При этом избыток белка способен оказывать нагрузку на почки и повышать риск развития некоторых заболеваний. «Важно учитывать индивидуальные особенности, потребности и рекомендации специалистов. Консультация с диетологом или другим квалифицированным специалистом поможет определить наиболее подходящий план питания для достижения ваших целей — здоровья и физической формы», — резюмировала эксперт.

Что есть герцогиня Кейт Мидлтон на завтрак и в течение дня, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Диеты
Польза и вред
0
Читайте также
Ilta-Sanomat: воевавший за ВСУ финский наемник оставил перед смертью загадочное послание
Строительный кран с рабочим внутри упал на автомобили в Новосибирске
В Иркутской области владелец кафе задержан после отравления 62 человек
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гастроэнтеролог объяснила, в чем опасность питьевой диеты
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости