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Сегодня, 13:30

Фитотерапевт объяснила, как предотвратить потерю мышц в старости

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Цветки лаванды.
Фото Freepik/freepik

Один из характерных признаков старения — снижение мышечной массы. На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями фитотерапевта Светланы Ткаченко, которые помогут сохранить мышцы, молодость и здоровье.

По словам специалиста, препятствовать возрастному снижению мышечной массы способна урсоловая кислота. «Потребность организма человека в урсоловой кислоте увеличивается при снижении тонуса мышц, лишнем весе, нарушении метаболизма и диабете, выпадении волос, повышенном уровне холестерина и сужении сосудов, проблемах с пищеварением», — пояснила фитотерапевт.

Как отметила Светлана Ткаченко, урсоловая кислота в естественном виде присутствует в листьях, ягодах и других частях более чем сотни растений. «Чтобы поддерживать нормальный уровень урсоловой кислоты в организме, вполне достаточно полноценного питания, включающего в себя продукты, которые ее содержат», — подчеркнула эксперт. Урсоловая кислота есть в кожуре яблок, айве, гранатах, малине, рябине, клюкве, чернике, бруснике, облепихе, лаванде, душице, чабреце, мяте и розмарине. Препаратов, повышающих уровень урсоловой кислоты, пока в фармакологии нет, подытожила Светлана Ткаченко.

Ранее мы рассказывали о недорогом продукте, который поможет нарастить мышцы.

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Советы и рекомендации
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