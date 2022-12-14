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Сегодня, 08:30

Диетолог назвал недорогой продукт, который поможет нарастить мышцы

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik

Диетолог Видур Саини, пишущий для портала о силовых видах спорта и правильном питании Fitness Volt, рассказал, что для роста мышц необходимы продукты, в которых много протеина (белка). Поэтому к главной рекомендации специалист отнес употребление куриных яиц. Желток так же, как и белок, содержит полезные жиры и аминокислоту лейцин, она стимулирует синтез белка и снижает его распад в мышцах. Яйца в рационе улучшают качество волос, ногтей и зубов, укрепляют нервы и помогают бороться со стрессом. Вопреки общепринятому мнению умеренное употребление яиц поможет нормализовать холестерин.

Идеальным завтраком будет яичница. В нее можно добавить немного помидоров. Дело в том, что томаты помогают лучше восстановиться после тренировки и содержат вещества, предотвращающие возрастное снижение мышечной массы и силовых показателей.

Также диетолог отметил, что при качественном наращивании мышечной массы не стоит сочетать белковые продукты: сыр, ветчину, мясо, рыбу — с майонезом и сливочным маслом.

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