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Сегодня, 19:45

Эксперт рассказала, почему есть рыбу может быть опасно для здоровья

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Речная рыба.
Фото Freepik/timolina

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», что есть рыбу (например, пойманную на рыбалке) может быть опасно для здоровья. «Это связано с тем, что в рыбе нередко живут глисты, а они, в свою очередь, вызывают такое заболевание как описторхоз», — предупредила специалист. По ее словам, если вовремя его не обнаружить и не начать лечить, начнутся перепады настроения, головные боли, головокружение, появится повышенная раздражительность. Далее могут развиться заболевания поджелудочной железы и печени. «Также у больных в острую фазу описторхоза проявляются тяжелейшие аллергические реакции», — предупредила врач.

Чтобы обезопасить себя от описторхоза, Наталья Перова порекомендовала покупать рыбу только в проверенных магазинах, готовить ее не менее 20 минут, а после приготовления тщательно мыть нож и доску. Последнюю лучше использовать только для рыбы. «Кстати, на Чукотке местные жители, чтобы избавиться от паразитов в рыбе, держат ее на морозе в течение 42 дней», — подытожила медик.

Ранее мы рассказывали, кому и какую рыбу нельзя есть.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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