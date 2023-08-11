Эксперт рассказала о полезных свойствах риса

9 августа на портале Transsibinfo рассказали о пользе белого и коричневого риса. В коричневом рисе больше клетчатки, жира и немного больше белка, чем в белом. Белый же рис богат магнием, фосфором, марганцем, селеном, железом, фолиевой кислотой, тиамином и ниацином.

Диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала СЭ, что употреблять можно не только сам рис, но и рисовую воду. «В корейской кулинарии рисовая вода, также известная как «могот» — важный ингредиент в приготовлении различных супов, рагу, соусов и горячих тиганов для придания им более густой текстуры и нежного вкуса», — отметила специалист.

Кроме того, Ольга Деккер порекомендовала использовать рисовую воду для маринования мяса и овощей, поскольку она хорошо размягчает продукты и улучшает их вкус.

Ранее, 1 августа, мы рассказывали, как похудеть на рисе.