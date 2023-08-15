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Сегодня, 14:20

Диетологи объяснили, как питаться, чтобы убрать жир с живота

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Живот с жирком.
Фото Freepik/freepik

13 августа диетолог-эндокринолог Олег Федоров на портале «Кубанские новости» рассказал, что чем больше калорий мы потребляем, тем сильнее наш организм запасает лишней энергии в виде жировых клеток, которые накапливаются в основном в области живота. Чтобы избавиться от них, не нужно отказываться от всех углеводов: натуральные, необработанные продукты, такие как цельнозерновые изделия, бобовые, овощи и фрукты есть можно. Убрать из рациона стоит рафинированные и обработанные продукты — изделия из белой муки, белый сахар, конфеты, газированные напитки и закуски.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что если вы хотите избавиться от излишков жира, особенно в районе талии — придерживайтесь растительной диеты. «До 50% ежедневного количества калорий нужно получать именно из растительного питания. Овощи, фрукты, орехи, бобовые, растительное молоко и мясо необходимы для поддержания веса в норме. Лишние жировые ткани откладываются именно из-за несоблюдения баланса питания», — заявил эксперт.

По словам Алексея Кабанова, переизбыток в рационе добавленного сахара из газированных напитков и восстановленных соков — одна из главных причин ожирения, опасных заболеваний сердца и сосудов, а также эндокринных отклонений. «На ужин немного орехов, на обед салат с куриной грудкой или морепродуктами, а на завтрак цельнозерновые злаки, и полное отсутствие добавленного сахара. Из сладкого только фрукты. Попробуйте придерживаться такого рациона, и результат вас порадует», — посоветовал диетолог.

Ранее, 21 января, мы рассказывали о правилах, которые помогут убрать жир с живота.

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Советы и рекомендации
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