Эксперты выяснили, так ли опасен глютен

Чуть больше трети людей в разных странах уверены, что хлеб вреден для пищеварения. 14 августа врач-эндокринолог университетской клиники H-Clinic Василина Параскан в беседе с Forbes Life рассказала, как дела обстоят на самом деле. «Раньше людям просто неоткуда было узнавать, что хлеб или молоко могут быть вредны. Да и знание это, честно говоря, никак бы не пригодилось, потому что многие выживали только благодаря тому, что дома пекся хлеб, а корова давала молоко. Если у ребенка была какая-то непереносимость этих продуктов, он с большой долей вероятности умирал в младенчестве и не передавал эти гены дальше», — пояснила специалист.

По словам Василины Параскан, современная медицина позволила корректировать такие состояния с помощью диет и препаратов. «За счет этого увеличилось число людей, для которых хлеб и молоко действительно в какой-то степени опасны. И, конечно, они транслируют это знание как абсолютную истину», — отметила эндокринолог.

Диетолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков рассказал СЭ, что благодаря глютену, природному белку, содержащемуся в некоторых злаках (пшенице, ячмене, ржи), тесто обретает эластичность, поднимается и сохраняет форму. «Непереносимость глютена или целиакия затрагивает в среднем 0,4%-1% населения, то есть не так много. Ее симптомы — это боли в животе, диарея, обильный зловонный стул или запоры, метеоризм, увеличение живота, рвота, потеря в весе, мышечная гипотония, задержка физического развития у детей, изменение со стороны кожи и слизистых, стоматиты, анемия, остеопороз и прочее», — пояснил эксперт.

Артем Тужиков подчеркнул, что если человек здоров и его организм нормально усваивает глютен, то ограничения в питании не нужны. «Более того, ограничения при безглютеновой диете столь существенны, что нередко формируют недостаточность ряда важных веществ: железа, кальция, фолиевой кислоты, витамина В12, жирорастворимых витаминов A, D, E, К», — резюмировал диетолог.

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