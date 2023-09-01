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Сегодня, 13:00

Диетологи назвали продукты, способные защитить организм от новообразований

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алена Денисова
Нутрициолог
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Капуста кимчи.
Фото Freepik/jcomp

14 августа на портале MK назвали продукты, способные защитить организм от новообразований. К ним относятся кефир, йогурт, квашеная капуста, корейская деликатесная кимчи (приготовленная из квашеной капусты) и даже чайный гриб.

Эксперт FPA, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова рассказала СЭ, что ферментированные продукты также положительно сказываются на уровне сахара в крови, стабилизируют кровяное давление, улучшают здоровье пищеварительной системы. «Употребление ферментированных продуктов способно улучшить общее микробное разнообразие в пищеварительном тракте, одновременно снижая уровни воспалительных белков, связанных с такими заболеваниями, как диабет и артрит», — отметила специалист.

Кроме того, ферментированные продукты благотворно влияют на иммунитет. «В значительной степени бактерии в толстой кишке контролируют иммунную систему. Поэтому чем больше ферментированных продуктов мы едим, тем больше становится бактериальное разнообразие в кишечном микробиоме», — заключила Алена Денисова.

Ранее, 4 мая, мы рассказывали, чем полезна корейская капуста кимчи.

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Польза и вред
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