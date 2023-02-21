Нутрициолог назвала 3 причины, по которым не стоит садиться на диету

Нутрициолог Precision Nutrition Certified Юлия Воистинных специально для «СЭ» рассказала, что постоянно появляются все новые диеты, создающие иллюзию «волшебной пилюли», которые обещают похудеть в короткие сроки. По мнению специалиста, жесткие ограничения в питании наносят непоправимый вред, и связано это с несколькими причинами. Первая из них — агрессивное уменьшение рациона, которое приводит к стрессу, сбоям в метаболизме и потери мышечной массы. «Человеческий организм эволюционно воспринимает диету, как опасность погибнуть от голода», — пояснила Юлия Воистинных. Поэтому, как только заканчивается диета, возвращается привычный рацион и образ жизни, тело с лихвой возвращает себе все потерянные килограммы. «С каждой такой попыткой «посидеть» на диете, люди все больше сбивают метаболизм и в итоге набирают еще больший вес», — предупредила нутрициолог.

Вторая причина, по которой Юлия Воистинных не рекомендует сидеть на диетах — это психологические проблемы, к которым они приводят. «Диетическая концепция предполагает запреты и ограничения в потреблении определенных продуктов. Нередко запрещенные продукты становятся просто наваждением. Человек срывается, объедается, затем снова возвращается к диете, попадая в замкнутый круг. Из-за этого возникают чувство стыда, вины, ощущение слабости и неспособности достигнуть поставленной задачи», — рассказала эксперт. Излишняя зацикленность на диете может стать триггером возникновения расстройства пищевого поведения (анорексии, булимии и других), которое потребует последующего лечения.

Также, по словам нутрициолога, диеты порой мешают и нормальной социальной жизни — чтобы не мучить себя соблазнительными угощениями, человек может начать избегать встреч с друзьями. «Проблемой становятся семейные праздники, особенно, если люди старшего поколения привыкли выражать свою любовь и заботу вкусными блюдами. Поездки по работе, путешествия, спонтанные походы с друзьями в кафе и любое другое отклонение от графика диетического питания превращается в проблему поиска подходящей еды в незапланированной ситуации и лишней нервотрепкой», — резюмировала Юлия Воистинных.

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