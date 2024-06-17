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Цены на арбузы и дыни из южных регионов России вырастут минимум на 15%
Питание и еда

Сегодня, 13:00

1 мин.

Цены на арбузы и дыни из южных регионов России вырастут минимум на 15%

Мария Маковей
Автор
Арбуз и дыня
Фото filonmar/istockphoto.com
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В России цены на арбузы и дыни, выращенные в Астрахани, Ростове и Волгограде, вырастут минимум на 15%, передает портал Mash. Причина — аномальная жара, отсутствие дождя и заморозки в мае.

Так в этом году в южных регионах страны не было дождей четыре недели, ранние посевы погибли от заморозков еще в мае, а сейчас — из-за жары. По данным портала, резкая смена температуры сократила урожай этого года на 30%.

Сообщается, что отечественные бахчевые заменят плоды из Азербайджана и Ирана, но цена на них будет выше. Средняя стоимость заграничных арбузов и дынь вырастет в лучшем случае на 15%, но не исключено подорожание вдвое.

На прилавках магазинов в первой декаде июля появятся бахчевые, которые выращивали под пленкой. Южные арбузы и дыни с полей можно будет купить только в августе.

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