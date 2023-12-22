Какие продукты к новогоднему столу не подорожали: разобрали с экспертом в ритейле

Новогодние праздники — время радости, веселья и вкусной еды. С приближением выходных многие люди беспокоятся о возможном увеличении цен на продукты. Однако не все товары становятся дороже. Вместе с экспертом собрали несколько продуктов, цена на которые не должна вырасти.

Почему продукты дорожают к праздникам

Традиционно цены обычно растут во время недели, предшествующей Новому году. Одна из причин — увеличение спроса на определенные продукты, которые используются в самых популярных блюдах на российских столах.

Еще один фактор — зимние погодные условия, затрудняющие сбор урожая и транспортировку продукции. Импортные пошлины и другие торговые барьеры также могут привести к увеличению цен.

Какие продукты не должны подорожать

Красная икра

Это популярный деликатес, востребованный во время новогодних праздников. В отличие от многих других продуктов, цены на красную икру в этом году должны остаться стабильными или подвергнуться незначительным колебаниям.

А ситуация с покупкой красной рыбы выглядит иначе.

Овощи

Еще одни важные компоненты новогоднего стола. Эксперт уверяет, что «борщевые» овощи (которые нужны для приготовления супа) тоже не должны подорожать.

Алкогольные напитки

Алкоголь также необходим для праздничного стола многих российских семей. Цены на популярные напитки нередко увеличиваются ближе к праздникам. Но не все виды алкоголя растут в цене к концу года.

Консервы

Консервы часто используются на новогоднем столе в качестве закусок или ингредиентов. Эти продукты, по словам эксперта, дорожать не должны, но всегда лучше приобретать их заранее, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Специалист отметил, что объективных причин для подорожания нет. Это — результат недобросовестного менеджмента с целью заработать на ажиотаже и выполнить годовой план по выручке за две недели.