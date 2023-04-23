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Сегодня, 10:30

Диетолог объяснила, почему при диабете вредны некоторые молочные продукты

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
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Молочные продукты.
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», почему больным диабетом нужно исключить из рациона некоторые молочные продукты. «Избыточный вес и ожирение — частые спутники сахарного диабета второго типа. Около 90% пациентов с сахарным диабетом имеет лишний вес или страдает ожирением. Поэтому контроль и снижение веса — одно из правил лечебного питания при этом заболевании», — пояснила специалист.

По словам Светланы Павличенко, нужно обязательно убрать из рациона молоко и молочные продукты полной жирности, в первую очередь — сметану, жирные сыры, сливочное масло и мороженое. «Насыщенные жиры повышают уровень холестерина низкой плотности, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсулинорезистентность», — предупредила врач. При диабете следует выбирать молочные продукты со сниженной жирностью и без сахара.

Наиболее полезной альтернативой сливочному маслу Светлана Павличенко назвала растительные спреды (смесь растительных и молочных жиров), содержащие ненасыщенные жиры. «Они способствуют профилактике сердечных заболеваний. В продаже также встречаются растительные спреды, дополнительно обогащенные витаминами А, D, E», — подытожила диетолог.

Ранее мы рассказывали, чем полезно масло ГХИ.

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Польза и вред
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