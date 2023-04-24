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Сегодня, 20:45

Доктор Мясников предупредил о продукте, провоцирующем диабет

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Белый рис.
Фото Freepik/jcomp

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального телеканала рассказал, что употребление белого риса может спровоцировать ожирение и диабет. «Чем больше мы его развариваем, тем больше разрушается структура зерна и повышается гликемический индекс», — пояснил специалист. Это способствует повышению сахара в крови и формирует инсулинорезистентность, приводя к перечисленным заболеваниям.

Доктор Мясников посоветовал выбирать бурый или красный рис. Его употребление позволит держать в норме вес и показатели холестерина. Но медик также предупредил, что не стоит выбирать монодиеты даже с полезным рисом или злоупотреблять им. Последнее может стать причиной мышечной слабости. Любой рис лучше готовить, не разваривая — al dente, подытожил врач.

Ранее мы рассказывали, почему стоит включать в рацион булгур.

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Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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