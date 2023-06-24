Диетолог объяснила, действительно ли холодная еда поможет похудеть

58-летняя Сара Джессика Паркер одним из секретов своей стройности считает правило, есть пищу холодной. Она объясняет это тем, что холодная еда требует от организма больших затрат энергии для ее переработки, благодаря чему итоговая калорийность рациона снижается. Врач-диетолог Наталья Круглова специально для «СЭ» объяснила, действительно ли такой метод поможет похудеть или поддерживать стройность. «На самом деле провести исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, достаточно сложно. Но наблюдательные исследования говорят о том, что температура еды несущественно влияет на калорийность», — пояснила эксперт.

Наталья Круглова предостерегла от употребления холодной пищи, поскольку она может в некоторых случаях привести к проблемам с ЖКТ, дискомфорту в животе, вздутию, нарушениям стула и негативно воздействовать на эмаль зубов, провоцируя повышенную чувствительность. У людей, склонных к тонзиллиту или имеющих хронические заболевания ЛОР-органов, эти проблемы могут обостриться. «Поэтому к такому «секрету красоты» я советую относиться очень осторожно», — подытожила врач.

Какими еще способами сохраняет стройность 58-летняя Сара Джессика Паркер, читайте в полной версии материала в «СЭ».