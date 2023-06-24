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Сегодня, 18:45

Нутрициолог ответил на вопрос, можно ли похудеть на кефире и яблоках

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
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Яблоки и кефир.
Фото Freepik/freepik

Врач, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», можно ли похудеть на кефире и яблоках, и чем чреваты такие «разгрузочные дни». «Диета на основе кефира и яблок способна помочь снизить вес. Но она не относится к рекомендуемым или здоровым способам похудения в долгосрочной перспективе по множеству причин», — заявила эксперт. По ее словам, кефир и яблоки содержат ограниченное количество витаминов, минералов и других необходимых питательных веществ, что при длительном соблюдении приведет к дефицитам и проблемам со здоровьем. А ограничение калорий может спровоцировать нехватку энергии, слабость, усталость, апатию и общее ухудшение здоровья.

Как отметила Елена Богатова, такая диета предлагает очень ограниченный выбор продуктов, что может привести к недостатку мотивации и срывам. Но и это не самое неприятное: кефир и яблоки содержат очень низкое количество белка, который необходим для поддержания и роста мышц. «При длительном соблюдении такой диеты вы рискуете потерять мышечную массу, что может снизить ваш метаболизм и затруднить поддержание достигнутого веса в дальнейшем», — предупредила врач. Особенно вредны разгрузочные дни на яблоках и кефире людям с сахарным диабетом, проблемами пищеварения, аллергией на яблоки или непереносимостью лактозы. «Если вы хотите похудеть и улучшить свое здоровье, рекомендуется обратиться к диетологу или врачу, который сможет разработать для вас индивидуальную и сбалансированную программу питания, учитывающую ваши потребности и состояние здоровья. Помимо правильного питания, важно также заниматься физической активностью и поддерживать здоровый образ жизни в целом», — подытожила Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, что будет, если есть яблоки каждый день.

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