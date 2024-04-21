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Диетолог назвала продукт, который опасен для пожилых людей
Питание и еда

Сегодня, 12:20

1 мин.

Диетолог назвала продукт, который опасен для пожилых людей

Мария Маковей
Автор
Разные продукты
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что малиновое варенье — опасно для пожилых людей. По ее словам, оно повышает риск развития диабета, а также может вызвать аллергию и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, благодаря большому количеству сахара в составе», — отметила доктор в беседе с «Москвой 24».

Помимо этого, у пожилых людей часто могут проявляться язва, гастрит, наблюдаться индивидуальная непереносимость продукта и другие заболевания ЖКТ. Поэтому увлечение малиновым вареньем может только усугубить ситуацию.

«Малиновое варенье вызывает потоотделение. Поэтому не надо есть много малины и потом садиться под кондиционер, можно заболеть. Это правило действует не только для пожилых, но и для молодых», — заключила Соломатина.

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