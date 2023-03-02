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Сегодня, 13:15

Диетолог назвала 10 продуктов-рекордсменов, богатых железом

Ольга Стрельникова
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Мидии, морепродукты.
Фото Freepik/freepik

Диетолог, нутрициолог Татьяна Елисеева поделилась с «СЭ» списком продуктов, которые помогут восполнить дефицит железа в организме. «Железо — важный минерал, необходимый для правильного функционирования человеческого организма. Оно играет ключевую роль в производстве гемоглобина — белка в красных кровяных тельцах, который переносит кислород из легких во все части тела», — пояснила специалист. Железо также необходимо для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей, а также для нормальной работы иммунной системы.

По словам Татьяны Елисеевой, однозначным лидером по количеству железа можно считать различных моллюсков. В них этот микроэлемент содержится в количестве 28 мг на 100 г продукта. Второе место эксперт оставила за говяжьей печенью, где железа примерно 6,5 мг. Третье место поделили тыквенные семечки и устрицы с 4,2 и 4 мг, соответственно.

Также Татьяна Елисеева порекомендовала включить в регулярный рацион говядину, чечевицу, нут, шпинат, сыр тофу и темный шоколад (70-85% какао). Все эти продукты, по заверениям диетолога, помогут нормализовать количество железа в организме.

Ранее мы рассказывали, чем опасна анемия, и как ее не допустить.

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