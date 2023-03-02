Нутрициолог рассказала, что сладкий чай или сок могут быть частью здорового меню
Нутрициолог Юлия Воистинных рассказала «СЭ», что потребность человека в жидкости складывается не только из воды. Учитывать нужно любые безалкогольные напитки и жидкость, содержащуюся в пище. «Жидкость есть во фруктах, овощах, супе. И даже сваренные макароны впитывают некоторый объем воды. Эту жидкость тоже можно и нужно учитывать», — пояснила специалист.
По словам Юлии Воистинных, предпочтительнее пить чистую воду, поскольку различные напитки содержат добавленный сахар или дополнительные калории. «Но, если не превышать суточной калорийности рациона и норму сахара, то сладкий чай или сок могут быть частью здорового меню», — заключила эксперт.
Сколько воды нужно выпивать за день, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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