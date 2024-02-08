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Диета при заболевании почек: зачем нужна, что нельзя есть
Питание и еда

8 февраля, 17:05

1 мин.

Врач ответила, зачем нужно соблюдать диету при заболевании почек

Мария Маковей
Автор
Девушка режет овощи и фрукты.
Фото freepik.com
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Врач общей практики Ирина Дворкина считает, что специальная диета, богатая фруктами, овощами, злаками, нежирными молочными продуктами, может помочь снизить артериальное давление. Это особенно важно для тех, кто страдает заболеваниями почек, ведь у них часто повышается давление, пишет «СЭ».

Чтобы предотвратить накопление токсинов в организме, доктор рекомендует снизить нагрузку на почки, а именно ограничить в рационе белок и фосфор.

«Людям с больными почками часто нужно ограничивать количество воды и соли. Это поможет избежать задержки жидкости в организме. Это особенно важно при отеках и проблемах с мочеобразованием», — подытожила эксперт.

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