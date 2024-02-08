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Как запечь свинину в духовке, чтобы она была сочной: ответ нутрициолога
Питание и еда

8 февраля, 19:00

1 мин.

Нутрициолог раскрыла секреты приготовления сочной свинины в духовке

Мария Маковей
Автор
Свинина в духовке
Фото timolina/freepik.com
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Нутрициолог Екатерина Стасюк поделилась с «СЭ» секретами приготовления вкусной и сочной свинины в духовке.

Так, эксперт советует перед запеканием слегка обжарить кусок мяса на сковороде с двух сторон на сильном огне. Это позволит запечатать мясной сок внутри.

«Сохранить сок внутри свинины поможет пакет для запекания или фольга. Это особенно актуально для больших кусков — весом от 2 кг», — добавила специалист.

Также нутрициолог рекомендует следить за временем приготовления, которое зависит от веса мяса. Например, для запекания кусочка весом 1 кг потребуется 80-90 минут.

Кроме того, важно предварительно разогреть духовку и запекать свинину в толстой посуде, так как она удерживает тепло и равномерно распределяет его.

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